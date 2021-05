Resident Evil Village | ecco la lista trofei completa!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 9 maggio 2021) Uscito da qualche giorno e già sulla bocca di tutti,è il nuovo capitolo della serie targata Capcom e, in questa breve guida, ne vogliamo vedere lacompleta insieme a voi Abbiamo spesso espresso il nostro amore incondizionato nei confronti diVII, un titolo sicuramente non perfetto e che pecca in molti aspetti, ma che ha saputo ridare linfa vitale ad un brand che si era andato negli anni perdendo. Il suo sequel effettivo,, è da poco sugli scaffali di tutto il mondo e noi stiamo lavorando alacremente per portarvi la nostra recensione il prima possibile. La nuova avventura di Ethan inizia quando, in un giorno come tanti, Chris Redfield irrompe ...