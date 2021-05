Reddito di cittadinanza tutto in Campania? A guardare i numeri | ci spetterebbero più fondi

(Di domenica 9 maggio 2021) di Pietro De Sarlo Francamente non se ne può più di questa gretta e meschina pubblicistica anti-meridionale. La notizia che rimbalza tra social e giornali, Sole 24 ore in testa, è: “La spesa deldia Napoli sfiora quella dell’intero Nord“. Apparentemente si tratta della descrizione di un dato pubblicato dall’Inps ma il sottinteso è diverso: i soliti napoletani, il Sud parassita e via dicendo. È più importante il non detto che l’esplicito. Meno si dice e più si lascia spazio al sogghigno e al disprezzo. Però, stando ad Eurostat, inil 49,7% delle persone è a rischio povertà, contro il 16,4% del Nord- Ovest e il 13,2% del Nord Est. Nella fascia di popolazione tra i 15 e i 64 anni nel Nord Ovest gli occupati sono il 66%, nel Nord Est il 67,5% e inil 40,8%! Ecco spiegato l’arcano del ...

