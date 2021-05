(Di domenica 9 maggio 2021) Tuttocopione. L'addomestica il, torna ale si mette comoda in poltrona in attesa di Juventus - Milan di stasera. Al Tardini non c'è partita: di fronte agli ...

Advertising

BandieraInter : #SerieA, manita dell'#Atalanta. Vince anche il #Cagliari - sportli26181512 : Manita Atalanta a Parma: Muriel show e secondo posto: Manita Atalanta a Parma: Muriel show e secondo posto La Dea a… - LAROMA24 : Serie A: il Cagliari passa a Benevento 3-1, 1-1 tra Verona e Torino. 'Manita' dell'Atalanta al Parma #AsRoma - Gazzetta_it : Manita dell'#Atalanta a Parma: #Muriel show e secondo posto - Pall_Gonfiato : L' #Atalanta schianta il #Parma con un super #Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Manita Atalanta

All'ultima azione Miranchuk firma ladopo un batti e ribatti con Sepe (90+5'). Gol validi solo per le statistiche: la vittoria dell'al Tardini non è mai stata davvero in discussione. (...Con questo risultato, la squadra di Conte si porta a quota 85 punti in classifica, momentaneamente a più 15 sul Napoli e in attesa che domani giochino, Juventus e Milan. Per seguire e ...Parma – Atalanta 2-5 (0-1) PARMA (4-3-3): Sepe 6; Busi 6, Osorio 5,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6 (35' st Conti sv); Grassi 6 (16' st Valenti 5,5), Sohm 6,5, Kurtic 6; Gervinho 5 (16' st Pellè 6), Corne ...Succede di tutto nel pomeriggo della Serie A soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza. Finisce 1-1 il match tra Verona e Torino: una gara bloccata per 85 minuti e che si sblocca solo ...