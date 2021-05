La strage in un liceo di Kabul (Di domenica 9 maggio 2021) Diverse esplosioni hanno causato la morte di almeno 50 persone, fra cui soprattutto giovani studentesse appena uscite da scuola Leggi su ilpost (Di domenica 9 maggio 2021) Diverse esplosioni hanno causato la morte di almeno 50 persone, fra cui soprattutto giovani studentesse appena uscite da scuola

