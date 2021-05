Juric sbotta in tv | ora il futuro può davvero cambiare

(Di domenica 9 maggio 2021) Il Verona di Ivannaviga in acque tranquille. Il tecnico dell’Hellas, però, non ha ancora deciso il suo: nessun contatto con la società. Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il pareggi contro il Torino di Davide Nicola. Il tecnico degli scaligeri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juric sbotta

SerieANews

Ivana fine partita : "Un controsenso tutto: dobbiamo fare le interviste a un metro e poi in campo si marca stretto l'avversario". In Italia intanto le prime restrizioni causano dure ...Ma guai a dire ache l'Hellas ha sottovalutato l'avversario. Feroce la reazione dell'allenatore degli scaligeri che in conferenzaPoi dà la sua versione della gara