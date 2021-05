Isola 2021, c’è la data della finale ma spunta il problema quarantena (Di domenica 9 maggio 2021) Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Dopo la lunga serie di abbandoni per infortuni e problemi di salute, si aggiunge un nuovo grattacapo per il reality di Canale5, che potrebbe dover ricorrere a mezzi straordinari per la finale, fissata per il 7 giugno. Stando alle regole attualmente in vigore, non sarà possibile organizzare la finale com’è da tradizione. Tutti i naufraghi, infatti, sono tuttora tenuti al rispetto della quarantena di 10 giorni poiché provenienti dall’estero, senza – quindi – avere la chance di essere in studio per la puntata conclusiva. Le attuali norme anti-Covid impongono, infatti, che tutti coloro che rientrano dall’estero rispettino un Isolamento di 10 giorni, proprio com’è accaduto per gli eliminati che sono riapparsi in studio dopo molto tempo. A questo punto, ... Leggi su dilei (Di domenica 9 maggio 2021) Non c’è pace per l’dei Famosi. Dopo la lunga serie di abbandoni per infortuni e problemi di salute, si aggiunge un nuovo grattacapo per il reality di Canale5, che potrebbe dover ricorrere a mezzi straordinari per la, fissata per il 7 giugno. Stando alle regole attualmente in vigore, non sarà possibile organizzare lacom’è da tradizione. Tutti i naufraghi, infatti, sono tuttora tenuti al rispettodi 10 giorni poiché provenienti dall’estero, senza – quindi – avere la chance di essere in studio per la puntata conclusiva. Le attuali norme anti-Covid impongono, infatti, che tutti coloro che rientrano dall’estero rispettino unmento di 10 giorni, proprio com’è accaduto per gli eliminati che sono riapparsi in studio dopo molto tempo. A questo punto, ...

