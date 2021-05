Infortunio Mertens, sospiro di sollievo per il Napoli: il comunicato (Di domenica 9 maggio 2021) Dries Mertens ieri ha giocato solo pochi minuti contro lo Spezia ed è uscito per Infortunio: ecco la nota del Napoli sulle sue condizioni Dries Mertens ieri ha giocato solo pochi minuti contro lo Spezia: l’attaccante belga, subentrato nel secondo tempo, è uscito per Infortunio. L’ansia dei tifosi azzurri però viene attenuata dal comunicato del Napoli in merito al report odierno da Castel Volturno. Le condizioni di Dries Mertens. «Mertens ha svolto terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Driesieri ha giocato solo pochi minuti contro lo Spezia ed è uscito per: ecco la nota delsulle sue condizioni Driesieri ha giocato solo pochi minuti contro lo Spezia: l’attaccante belga, subentrato nel secondo tempo, è uscito per. L’ansia dei tifosi azzurri però viene attenuata daldelin merito al report odierno da Castel Volturno. Le condizioni di Dries. «ha svolto terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

