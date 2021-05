Incubo bivacchi al Mandracchio con i turisti accerchiati dai clochard. L’ex pizzeria invasa dagli abusivi

(Di domenica 9 maggio 2021) ANCONA - L'ex ristorante, chiuso un mese fa, si è trasformato in una dimora per sbandati con vista sul porto. Si sono organizzati benissimo: l'ingresso, protetto da vetrate, è stato arredato come una ...

In preparazione un'ordinanza contro gli assembramenti. Tavolini nell'anello? Sacchetti (Ariosto): problema servizio ...