Il teatro che riapre grazie (anche) a una raccolta fondi trasformandosi in uno studio televisivo: “Ma ci manca il rumore degli spettatori in sala” (Di domenica 9 maggio 2021) Il teatro riapre (anche) grazie a una raccolta fondi. È successo a Sant’Arpino, nel Casertano. In una data non casuale: il 27 marzo, cioè il giorno inizialmente scelto per la ripartenza del settore artistico e culturale, poi bloccata dall’avanzare dei contagi. Eppure è da allora che il teatro Lendi si è trasformato in studio televisivo per ospitare lo spettacolo “E Che teatro” ideato da Lino D’Angiò e Alan De Luca, in onda su Televomero e in streaming tre volte a settimana. Un’iniziativa avviata nei mesi scorsi. Novembre 2020: l’Italia torna a chiudersi per affrontare la seconda ondata della pandemia. Fra le misure previste c’è il coprifuoco alle 22. Alcuni artisti campani si riuniscono e iniziano a collaborare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Ila una. È successo a Sant’Arpino, nel Casertano. In una data non casuale: il 27 marzo, cioè il giorno inizialmente scelto per la ripartenza del settore artistico e culturale, poi bloccata dall’avanzare dei contagi. Eppure è da allora che ilLendi si è trasformato inper ospitare lo spettacolo “E Che” ideato da Lino D’Angiò e Alan De Luca, in onda su Televomero e in streaming tre volte a settimana. Un’iniziativa avviata nei mesi scorsi. Novembre 2020: l’Italia torna a chiudersi per affrontare la seconda ondata della pandemia. Fra le misure previste c’è il coprifuoco alle 22. Alcuni artisti campani si riuniscono e iniziano a collaborare per ...

