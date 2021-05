Gattuso chiede tempo a Mendes sul suo futuro: intanto Inzaghi è in pole se non rinnova alla Lazio (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo Il Mattino, De Laurentiis non ha ancora le idee chiare per il futuro sulla panchina del Napoli. Un’idea però arriva dalla situazione Inzaghi in casa Lazio: il tecnico non ha ancora rinnovato, e nel caso in cui Lotito decidesse di separarsi, De Lauretiis lo terrebbe in considerazione. Per quanto riguarda Gattuso, anche il suo futuro è un’incognita: il tecnico non sa che cosa farà la prossima stagione, e secondo il quotidiano avrebbe chiesto tempo a Mendes per decidere. Prima di incontrare altre società vorrebbe aspettare la fine del campionato. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo Il Mattino, De Laurentiis non ha ancora le idee chiare per ilsulla panchina del Napoli. Un’idea però arriva dsituazionein casa: il tecnico non ha ancorato, e nel caso in cui Lotito decidesse di separarsi, De Lauretiis lo terrebbe in considerazione. Per quanto riguarda, anche il suoè un’incognita: il tecnico non sa che cosa farà la prossima stagione, e secondo il quotidiano avrebbe chiestoper decidere. Prima di incontrare altre società vorrebbe aspettare la fine del campionato.

