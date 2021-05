Elezioni Roma | Conte con Raggi Gualtieri si candida per il Pd | «Farò le primarie»

(Di domenica 9 maggio 2021) Giuseppeconferma l'appoggio del M5S a Virginia. E per il Pd scende in campo Roberto. Nel volgere di un'ora, si iniziano a definire i contorni della corsa per il...

Dopo settimane di incertezza, l'ex ministro dell'economia ufficializza su Twitter la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato a sindaco di. Per giorni si era ......Fico alleper il sindaco di Napoli. Intervenendo a 'Mezz'ora in più', De Luca ha detto: 'vedo un ritorno della politica vintage, stile anni '80 , quando si riuniva il pentapartito e a...Giuseppe Conte conferma l'appoggio del M5S a Virginia Raggi. E per il Pd scende in campo Roberto Gualtieri. Nel volgere di un'ora, si iniziano a definire i contorni della corsa per ...Giuseppe Conte sta facendo le prove da leader del Movimento 5 Stelle, in attesa che si sblocchi la contesa partita con la piattaforma Rousseau, dando indicazioni sulle candidature ( e sull'alleanza co ...