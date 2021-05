Crotone, Cosmi: «5-0 pesante, sono deluso. Chiedo scusa ai tifosi» (Di domenica 9 maggio 2021) Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo subìto gol all’inizio del secondo tempo, è stato un peccato perché sembrava avessimo trovato il filo del gioco. Purtroppo dopo il secondo e il terzo gol ci siamo arresi ingiustificatamente, non c’erano i presupposti. Mi dispiace perché su questo campo non avevo mai preso tutti questi gol». ATTEGGIAMENTO – «Chi ha a cuore il proprio mestiere deve essere dispiaciuto. Se vogliamo fare un’analisi più tecnica, diciamo che nelle partite precedenti avevamo nascosto la nostra fragilità difensiva facendo gol, mentre oggi non li abbiamo fatti e li prendiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Serse, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma Serse, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo subìto gol all’inizio del secondo tempo, è stato un peccato perché sembrava avessimo trovato il filo del gioco. Purtroppo dopo il secondo e il terzo gol ci siamo arresi ingiustificatamente, non c’erano i presupposti. Mi dispiace perché su questo campo non avevo mai preso tutti questi gol». ATTEGGIAMENTO – «Chi ha a cuore il proprio mestiere deve essere dispiaciuto. Se vogliamo fare un’analisi più tecnica, diciamo che nelle partite precedenti avevamo nascosto la nostra fragilità difensiva facendo gol, mentre oggi non li abbiamo fatti e li prendiamo ...

Advertising

sportface2016 : #RomaCrotone Le parole di #Cosmi dopo il match dell'Olimpico - VoceGiallorossa : ???@FcCrotoneOff, Cosmi: 'Passivo troppo pesante, sono deluso. Chiedo scusa ai tifosi' #ASRoma #Vocegiallorossa… - romanewseu : Crotone, #Cosmi: “Sono deluso, non si può perdere così. Resa ingiustificabile” ?? - LAROMA24 : Roma-Crotone, Cosmi: «Resa assurda e ingiustificabile» #AsRoma - RealHumanBean_7 : @PaolaDiCaro @prohaska83 Guarda, io ti dico che il Crotone ha avuto tanti infortunati, poi il covid, non me la sent… -