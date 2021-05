Covid | De Petris | ' superare veti Ue su stop a brevetti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "A Oporto il veto della Germania e le pressioni delle grandi case farmaceutiche, che si erano già prodotte nei contratti per i vaccini e sappiamo con quali esiti, hanno frenato la Ue e impedito che prendesse apertamente posizione a favore della sospensione deisui vaccini anti. Queidevono essere superati in tempi rapidi. Non possiamo perdere tempo esitando perché il virus nei Paesi poveri corre, fa milioni di vittime e presto tornerà anche da noi in forma mutata e più minacciosa”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De. “L'Italia –aggiunge- ha assunto una posizione più aperta e possibilista ma non basta. Dobbiamo assumere con determinazione la richiesta di sospendere i, come del resto il Parlamento ha già impegnato il ...