(Di domenica 9 maggio 2021) Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, elogia Piotr. Ieri, in Spezia-Napoli, è stato autore di una rete, di un assist e di “un velo che ha disorientato la difesa dello Spezia”. Il quotidiano sportivo lo definisce “sontuoso”. “Forse in quest’anno che gli appartiene davvero – nove gol ma anche undici assist – qualcosa è successo, non ci sono più appisolamenti, c’è una distribuzione del suo calcio sempre più verticale, una natura che sta esplodendo. È ladi: due volte 10 e lode”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : CorSport: è la primavera di #Zielinski - ghezziluigi : @CorSport Mi sembra di aver sentito che vanno tutti alla Roma, Conte allenerà la Primavera .. mentre Josè farà l’Autunno .. - salvione : Roma, la notte magica di Zalewski tra esordio e gol: tutto sul talento della Primavera - CorSport : #Roma, la notte magica di #Zalewski tra esordio e gol: tutto sul talento della Primavera -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport primavera

ilnapolista

Domenica c'era stato il derbycol Catania e Mirri , Sagramola e Castagnini , ma anche lo stesso Filippi , erano presenti al match. Per questo è nata un minino di ansia per il risultato dei ...L'exdel Torino è stato usato perlopiù come esterno ma può agire anche da prima punta, come provato ieri da Filippi in allenamento insieme al nuovo vice Leacovich. Doda e Corrado hanno ...E non è una novità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: 'Quando nella primavera 2020 l'Inter ha chiuso l'operazione legata al marocchino ha avuto grande fiuto e tempismo. E non è una no ...