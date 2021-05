Colonial Pipeline | il gasdotto USA interrompe operazioni

(Di domenica 9 maggio 2021) Il, uno dei maggiori gasdotti degli USA, si è visto costretto are diversedopo un attacco informatico alla sua infrastruttura energetica. La società ha già provveduto a contattare le forze dell’ordine, così come società di terze parte, al fine di condurre un’indagine sull’attacco avvenuto venerdì. LaCompany non ha

Non sono ancora chiari i dettagli dell'attacco informatico che ha colpito la rete di oleodotti di. Ma è già evidente che le conseguenze sono gravi. È stata messa ko una ragnatela di ...Ildi 5.500 miglia, che è il più grande oleodotto per prodotti raffinati negli Stati Uniti, ha interrotto il servizio a causa del fatto che alcuni sistemi di sicurezza sono andati ...Il Colonial Pipeline, uno dei maggiori gasdotti degli USA, ha dovuto interrompere diverse due operazioni a seguito di un attacco informatico.Negli Stati Uniti all’improvviso la rete di distribuzione di benzina e altri carburanti della East Coast è andata letteralmente in tilt per via di un cyberattacco. A darne notizia l’azienda rimasta vi ...