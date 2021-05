Boxe: Canelo Alvarez batte Billy Joe Saunders (Di domenica 9 maggio 2021) Bellissima serata all’AT&T stadium di Arlington, Texas. Nel main event si sono scontrati per il titolo mondiale WBO dei supermedi al limite delle 168 libbre, il supercampione messicano Saul Canelo Alvarez e Il britannico Billy Joe Saunders, ancora imbattuto. Entrambi gli atleti non hanno smentito le aspettative del pubblico dando prova di ottime qualità tecniche e tattiche, le prime riprese sono state equilibrate con Saunders che sfruttava la sua guardia ortodossa e la grande mobilità di gambe per non dare un bersaglio fisso al pugile messicano. Da parte sua Canelo ha espresso la sua classica Boxe fatta di piccoli passi di avvicinamento e tanta potenza nei colpi. Le prime riprese hanno premiato il messicano, poi il pugile inglese ha preso fiducia aggiudicandosi ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 maggio 2021) Bellissima serata all’AT&T stadium di Arlington, Texas. Nel main event si sono scontrati per il titolo mondiale WBO dei supermedi al limite delle 168 libbre, il supercampione messicano Saule Il britannicoJoe, ancora imbattuto. Entrambi gli atleti non hanno smentito le aspettative del pubblico dando prova di ottime qualità tecniche e tattiche, le prime riprese sono state equilibrate conche sfruttava la sua guardia ortodossa e la grande mobilità di gambe per non dare un bersaglio fisso al pugile messicano. Da parte suaha espresso la sua classicafatta di piccoli passi di avvicinamento e tanta potenza nei colpi. Le prime riprese hanno premiato il messicano, poi il pugile inglese ha preso fiducia aggiudicandosi ...

