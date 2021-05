Amici 20 | Serena e Tancredi eliminati | non mancano polemiche su Twitter

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 9 maggio 2021)non accederanno alla finale del 15 maggio di20: i telespettatori furiosi suE’ terminata la semifinale di20 e quindi manca poco per la finalissima di sabato 15 maggio 2021. Sono, infatti, stati decretati i cinque finalisti, che sono Giulia Stabile, Sangiovanni, Alessandro Cavallo, Deddy e Aka7even. La conduttrice Maria De Filippi ha poi ringraziato, incoraggiandoli a non mollare nonostante non siano arrivati in finale. A quanto pare, però, i telespettatori non hanno preso molto bene quest’eliminazione e si sono riversati con diversi commenti polemici su. “Schifata a livelli assurdi. Deddy mi ha pure commosso, mi fa piacere per lui. Simpatico, tenero, bravo ragazzo. Ma volete dirmi ...