Amici 20 | retroscena sulla semifinale | “Ha avuto un attacco di panico”

Sabato 8 maggio è andata in onda la semifinale di Amici 20. Durante le esibizioni, però, una concorrente ha avuto un attacco di panico.

Sorprese nella seminfinale di2021. Tra i finalisti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi anche la ... c he - dopo essersi complimentata - ha voluto svelare un. Infatti ...L'insegnante disi è prima complimentata con la sua allieva e poi ha svelato un. Stando alle parole della Peparini, la ballerina avrebbe avuto un attacco di panico durante la gara : ...Una concorrente di Amici 20 durante le esibizioni della semifinale andata in onda sabato 8 maggio ha avuto un attacco di panico.Lei insegnante di danza e lui ballerino si sono conosciuti durante l’edizione di Amici 15: ma all’epoca erano già fidanzati? Veronica Peparini è una delle coreografe più longeve del talent show di Ami ...