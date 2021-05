“Verissimo” tra gli ospiti della puntata dell’8 maggio Giorgia Meloni ed Elisa Isoardi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Nuovo appuntamento con, oggi 8a partire dalle 15:30. Niente politica, ma un ritratto inedito sulla sua vita: Silvia Toffanin accoglierà in studio per la sua prima intervista a, presidente di Fratelli d’Italia., anticipazioni: Raffaele e Samuele di Amici si racconteranno a Silvia Toffanin Ospite del talk show ancheche parleràsua esperienza da naufraga a “L’Isola dei Famosi”. In attesasemifinale, ampio spazio dedicato ad “Amici” con Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Inoltre, saranno in studio gli ultimi ragazzi eliminati dal talent: il cantante Raffaele Renda e il ...