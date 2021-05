Untore dell’Hiv ai domiciliari Una delle vittime | “Ho paura di incontrarlo | mi ha distrutto la vita”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 8 maggio 2021) Claudio Pinti è uscito dal carcere. Condannato a 16 anni e 8 mesi per omicidio volontario della ex compagna morta di Aids, e lesioni gravissime alla ex fidanzata. L’uomo aveva avuto rapporti non protetti con le due donne pur sapendo di essere affetto da Aids. Adesso, la notizia deiha scosso molto l’ex fidanzata Romina Scaloni, poiché l’uomo deve sottoporsi a continue cure in ospedale, esattamente come Romina, e lo farà nello stesso ospedale della donna: “Potreilì”, scrive la donna. La Corte di Assise ha accettato la richiesta deiavanzata dal suo avvocato a causaprecarie condizioni di salute dell’uomo. Il procuratore generale Sergio Sottani però ha presentato appello al Riesame. “Non riteniamo incompatibile la permanenza a Rebibbia”, spiega Sottani, “può essere ...