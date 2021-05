Una Vita, salto nel futuro post-pandemia: i discendenti di Lolita e Felipe si incontrano (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Come ormai noto a tutti, lo scorso 4 maggio Una Vita ha chiuso i battenti nella sua terra d'origine. Se gli spagnoli hanno già avuto modo di scoprire il finale destinato a ogni singolo personaggio della soap opera, gli italiani dovranno attendere ancora un altro anno, forse l'estate 2022. Al calar del sipario, gli autori hanno regalato una sorpresa strabiliante ai loro fedeli fan. Nel dettaglio si tratta di un viaggio nel futuro post-pandemia (forse il 2022) in cui si vedono i discendenti degli abitanti di Acacias 38 aggirarsi per le stradine di quella che ora si chiama Acacias Street. Tutti loro girano liberamente e senza la mascherina. Tra questi volti figurano i discendenti di Lolita e Felipe, tuttavia, nel filmato si è intravista anche una figura ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 maggio 2021) Come ormai noto a tutti, lo scorso 4 maggio Unaha chiuso i battenti nella sua terra d'origine. Se gli spagnoli hanno già avuto modo di scoprire il finale destinato a ogni singolo personaggio della soap opera, gli italiani dovranno attendere ancora un altro anno, forse l'estate 2022. Al calar del sipario, gli autori hanno regalato una sorpresa strabiliante ai loro fedeli fan. Nel dettaglio si tratta di un viaggio nel(forse il 2022) in cui si vedono idegli abitanti di Acacias 38 aggirarsi per le stradine di quella che ora si chiama Acacias Street. Tutti loro girano liberamente e senza la mascherina. Tra questi volti figurano idi, tuttavia, nel filmato si è intravista anche una figura ...

