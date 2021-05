Ue: Draghi, 'promuovere parità genere e rendere strutturale Sure' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - promuovere una più forte parità di genere, rendere strutturale il Fondo Sure, promuovere l'occupazione giovanile e integrare al semestre europeo la dimensione sociale è il messaggio che il premier, Mario Draghi, ha ribadito durante il workshop di ieri a Porto dedicato ieri al tema del 'Employment and Jobs'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) -una più fortediil Fondol'occupazione giovanile e integrare al semestre europeo la dimensione sociale è il messaggio che il premier, Mario, ha ribadito durante il workshop di ieri a Porto dedicato ieri al tema del 'Employment and Jobs'.

Ue: Draghi, 'promuovere parità genere e rendere strutturale Sure' Il Sannio Quotidiano Ue: Draghi, 'promuovere parità genere e rendere strutturale Sure' Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Promuovere una più forte parità di genere, rendere strutturale il Fondo Sure, promuovere l'occupazione giovanile e integrare al semestre europeo la dimensione sociale è il m ...

Draghi, scossa sul lavoro: «Donne e giovani indietro, è l'Europa delle disparità» Mario Draghi, al Social summit di Porto, ha lanciato un duro j'accuse. Per il premier italiano, al suo debutto in presenza in un vertice Ue, l'Europa ha fallito: non ha onorato ...

