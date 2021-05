Traffico Roma del 08-05-2021 ore 11:30 (Di sabato 8 maggio 2021) Luceverde Roma Recco c’è un nuovo appuntamento con il Traffico sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo incolonnamenti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città brevi Chiudi lungo le carreggiate del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma sud dell’appia è a causa di un incidente attenzione tra la Flaminia era Salaria carreggiata interna sulla Pontina rallentamenti da Viale dell’Oceano Atlantico e pratica di mare in direzione Latina eccitare lentamente a causa di un incidente su via Tibullo all’intersezione con via Crescenzo partono oggi al Foro Italico le qualificazioni per gli internazionali BNL d’Italia discipline di Traffico in tutta la zona in tema di trasporti regolari oggi e domani servizio della linea metropolitana C tra San Giovanni e Monte Compatri In entrambe le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021) LuceverdeRecco c’è un nuovo appuntamento con ilsul tratto Urbano della A24-teramo incolonnamenti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città brevi Chiudi lungo le carreggiate del grande raccordo anulare tra la diramazionesud dell’appia è a causa di un incidente attenzione tra la Flaminia era Salaria carreggiata interna sulla Pontina rallentamenti da Viale dell’Oceano Atlantico e pratica di mare in direzione Latina eccitare lentamente a causa di un incidente su via Tibullo all’intersezione con via Crescenzo partono oggi al Foro Italico le qualificazioni per gli internazionali BNL d’Italia discipline diin tutta la zona in tema di trasporti regolari oggi e domani servizio della linea metropolitana C tra San Giovanni e Monte Compatri In entrambe le ...

