Taekwondo | Paulina Armeria approda ai quarti di finale del Preolimpico di Sofia

(Di sabato 8 maggio 2021) Il “Day 2” dell’Italia aldidiinizia come meglio non si poteva.infatti, superando 12-7 la cipriota Despina Pilavaki, si è conquistata l’accesso aididella categoria di peso dei -57 kg femminili. Un incontro tenuto sotto controllo dall’azzurra dall’inizio alla fine, anche grazie alle numerose indicazioni che provenivano dall’angolo tecnico, presieduto dal dt Claudio Nolano. Tattica di gara precisa e redditizia, senza alcun timore reverenziale della testa di serie numero 6 del torneo: 2-1 il primo round, 10-4 il secondo, nel quale c’è stata una netta accelerazione in prossimità del riposo, e infine il controllo dell’ultima ripresa. Per un passaggio del turno che adesso proietta...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Due azzurre alla ricerca del pass olimpico a Sofia! - zazoomblog : LIVE Taekwondo Qualificazione Olimpiadi in DIRETTA: Paulina Armeria e Maristella Smiraglia cercano l’impresa -… -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Paulina

OA Sport

...azzurra in Bulgaria (domani si giocano la qualificazione Maristella Smiraglia nel +67 kg eArmeria Vecchi nei - 57 kg), un entusiasta presidente della Federazione italianaAngelo ......azzurra in Bulgaria (domani si giocano la qualificazione Maristella Smiraglia nel +67 kg eArmeria Vecchi nei - 57 kg), un entusiasta presidente della Federazione italianaAngelo ...Il "Day 2" dell'Italia al Preolimpico di Sofia di taekwondo inizia come meglio non si poteva. Paulina Armeria infatti, superando 12-7 la cipriota Despina Pilavaki, si è conquistata l'accesso ai quarti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Qualificazioni olimpiche di Taekwondo – Orari, programma, tv e streaming delle qualificazioni olimpiche di Taekwondo - Gli azzurri in gara - La ...