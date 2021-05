Superlega, Juventus, Barca e Real: “Inaccettabili pressioni” (Di sabato 8 maggio 2021) Progetto Superlega, Juventus, Barcellona e Real Madrid rispondono dopo il deferimento agli organi disciplinari competenti dall’Uefa. “In relazione al comunicato emesso da Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol Club Barcelona, Juventus Football Club e Real Madrid Club de Fútbol comunicano che: I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, Inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo” si legge in una nota. “Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Progetto, Barcellona eMadrid rispondono dopo il deferimento agli organi disciplinari competenti dall’Uefa. “In relazione al comunicato emesso da Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol Club Barcelona,Football Club eMadrid Club de Fútbol comunicano che: I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere,, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo” si legge in una nota. “Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in ...

