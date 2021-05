(Di sabato 8 maggio 2021) I dodicifondatori della"hanno condiviso la stessa preoccupazione - così come altri stakeholders nel calcio europeo - particolarmente nel contesto socio - economico corrente, che ...

Advertising

Adnkronos : #Superlega, Uefa: possibili sanzioni per Juve, Real e Barcellona. E riparte #CeferinOut - AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - CorSport : '#Superlega, clamoroso: #Juve, #Real e #Barcellona minacciano 9 club' ?? - DavideCovello : RT @giampdisan: Una cosa è certa. Se ci fosse stato Andrea #Agnelli nel 2006 col cazzo che i ratti oggi si fregerebbero del diciannovesimo… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Superlega: Juve Barca Real 'stesse preoccupazioni 12 club': (ANSA) - TORINO, 08 MAG - I dodici clu… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Juve

"Siamo pronti a riconsiderare l'approccio proposto, per quanto necessario. Tuttavia, saremmo altamente irresponsabili qualora, consapevoli dei bisogni e della crisi sistemica del settore calcistico ...Arriva la risposta di Juventus, Real Madrid e Barcellona dopo la posizione assunta nei confronti della Uefa e delle possibili sanzioni da parte di nove dei dodici club fondatori della Super League: 'I ...Così, in una nota, Juventus, Barcellona e Real Madrid, deferiti per il progetto dall'Uefa che ha invece disposto il reintegro degli altri nove club fondatori. (ANSA).In relazione al comunicato emesso da Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol Club Barcelona, Juventus Football Club e Real Madrid Club de ...