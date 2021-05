Sociale | clown dottori in campo | al via da Napoli la maratona del Sorriso

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) Parte il 10 maggio dala “del2021”, campagna nazionale di solidarietà dell’associazione diterapia Teniamoci per Mano onlus per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per ospedali. In particolare, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere attraverso la piattaforma GoFundMe circa 75mila euro per acquistare macchinari sanitari, necessari agli ospedali di tutta Italia: letti elettrificati, mascherine FitLife SE, poltrone del, elettrocardiografi, tavolini servitore, dispositivi per test Feno e lampade Phototeraphy system. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per realizzare iniziative come Spiagge senza barriere, dedicata ad aprire le spiagge ad anziani e diversamente abili, e Giostre delper attrezzare spazi sicuri per il gioco. La ...