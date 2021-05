Serie A, le partite oggi: Inter - Sampdoria 5 - 1. Fiorentina - Lazio 2 - 0 (Di sabato 8 maggio 2021) L'Inter festeggia lo scudetto a San Siro strapazzando la Sampdoria. Il pokerissimo della squadra di Conte è uno dei quattro risultati degli anticipi del sabato della 35esima giornata di Serie A . ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) L'festeggia lo scudetto a San Siro strapazzando la. Il pokerissimo della squadra di Conte è uno dei quattro risultati degli anticipi del sabato della 35esima giornata diA . ...

Advertising

SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata - OptaPaolo : 10 - L'Inter ha colpito 10 legni nelle ultime sette partite di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 32. Bordi. #CrotoneInter - OptaPaolo : 10 - La #Juventus ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non accadeva in campionato da aprile 2010… - Lleida21 : Tweet serio time. Muriqi ha tutte le attenuanti del caso (covid, infortuni, preparazione saltata ecc) ma in più di… - clapasi05 : @mirkonicolino Credo che ci penseranno molto bene, voglio vedere le televisioni cosa faranno senza le partite della… -