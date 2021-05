Rsa, finisce il lockdown degli affetti ma attenti agli abbracci. Via libera alle visite dei parenti (Di sabato 8 maggio 2021) Rsa, al via l’apertura alle visite dei parenti. Ma attenti agli abbracci. Nell’ordinanza siglata oggi dal ministro Speranza, c’è un paragrafo dedicato al contatto fisico, con le regole per gli abbracci in sicurezza fra visitatori e pazienti. «Il contatto fisico tra visitatore-familiare e ospite-paziente – si legge infatti nell’ordinanza – può essere preso in considerazione in particolari condizioni di esigente relazionali-affettive. L’interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra familiare-visitatore in possesso della Certificazione verde Covid-19 e di ospite-paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione sanitaria ovvero del referente medico o del medico curante (es. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Rsa, al via l’aperturadei. Ma. Nell’ordinanza siglata oggi dal ministro Speranza, c’è un paragrafo dedicato al contatto fisico, con le regole per gliin sicurezza fra visitatori e pazienti. «Il contatto fisico tra visitatore-familiare e ospite-paziente – si legge infatti nell’ordinanza – può essere preso in considerazione in particolari condizioni di esigente relazionali-ve. L’interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra familiare-visitatore in possesso della Certificazione verde Covid-19 e di ospite-paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione sanitaria ovvero del referente medico o del medico curante (es. ...

