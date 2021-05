Razzo cinese: allerta da stasera per nove regioni fra cui la Puglia, restare in casa lontano dalle finestre Momento previsto di impatto con l'atmosfera le 2,24 di domani con scarto di più o meno sei ore (Di sabato 8 maggio 2021) L’impatto con l’atmosfera terrestre ed il frantumarsi è stimato per le 2,24 ora italiana. scarto possibile di più o meno sei ore. Dunque dalle otto e mezza di stasera alle otto e mezza di domani mattina, grosso modo. allerta che riguarda varie parti del mondo e, stando all’immagine diffusa ieri sera dalla protezione civile, l’Italia. In particolare nove regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella comunicazione del ministero dell’Interno ai nove dipartimenti regionali della protezione civile si fa riferimento a possibilità, “seppure remota”, di caduta di frammenti non superiori a cento chili e di diametro non superiore al ... Leggi su noinotizie (Di sabato 8 maggio 2021) L’con l’terrestre ed il frantumarsi è stimato per le 2,24 ora italiana.possibile di più osei ore. Dunqueotto e mezza dialle otto e mezza dimattina, grosso modo.che riguarda varie parti del mondo e, stando all’immagine diffusa ieri sera dalla protezione civile, l’Italia. In particolare: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella comunicazione del ministero dell’Interno aidipartimenti regionali della protezione civile si fa riferimento a possibilità, “seppure remota”, di caduta di frammenti non superiori a cento chili e di diametro non superiore al ...

