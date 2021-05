Premier League 2020/2021, un “piccolo” Tottenham cade a Leeds (Di sabato 8 maggio 2021) Un “piccolo” Tottenham cade in casa del Leeds nella sfida valida per la 35esima giornata della Premier League 2020/2021. All’Elland Road i padroni di casa passano in vantaggio al 13? con Stuart Dallas che dopo aver ricevuto il pallone sui suoi piedi in seguito a un rimbalzo conclude nel sette di destra. La reazione degli ospiti è quasi immediata e Heung-Min Son, trovato da Dele Alli, rimette il punteggio in parità al 25?. Al 42? il Leeds torna in vantaggio con un gol splendido di Patrick Bamford che concretizza il contropiede dei suoi e calcia forte al centro. Niente da fare per il Tottenham, che vede annullarsi la gioia del pareggio al 50? per posizione irregolare di Harry Kane, e a sei minuti dalla fine del match ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Un “in casa delnella sfida valida per la 35esima giornata della. All’Elland Road i padroni di casa passano in vantaggio al 13? con Stuart Dallas che dopo aver ricevuto il pallone sui suoi piedi in seguito a un rimbalzo conclude nel sette di destra. La reazione degli ospiti è quasi immediata e Heung-Min Son, trovato da Dele Alli, rimette il punteggio in parità al 25?. Al 42? iltorna in vantaggio con un gol splendido di Patrick Bamford che concretizza il contropiede dei suoi e calcia forte al centro. Niente da fare per il, che vede annullarsi la gioia del pareggio al 50? per posizione irregolare di Harry Kane, e a sei minuti dalla fine del match ...

Calciomercato Roma, Mourinho fa fuori Pellegrini? C'è anche la Juve Pellegrini non sarebbe nei progetti tattici di Mourinho alla Roma. Il talento giallorosso, oltre alla Juve, piace soprattutto al Liverpool in Premier League Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la Roma in questa sessione estiva del mercato. Il talento giallorosso è da tempo seguito ...

Il Bayern Monaco trema: Lewandowski può andare in Premier League Il futuro di Lewandowski potrebbe essere in Premier League.

Premier League, calendario e orari della 35^ giornata Sky Sport Aston Villa - Manchester United Guarda Premier League event: Aston Villa - Manchester United live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Arsenal-West Bromwich, le probabili formazioni: le scelte di Arteta e Allardyce All'Emirates Stadium si gioca il match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League, la sedicesima del girone di ritorno, tra Arsenal e West Bromwich.

