Napoli | poker a La Spezia | è secondo per una notte Udinese-Bologna 1-1 | Orsolini risponde a De Paul

(Di sabato 8 maggio 2021) Finiti i primi anticipi del sabato che ha visto il pareggio per 1-1 trae la netta vittoria delsul campo delloper 4-1. Alla Dacia Arena il rigore dineltempo ha risposto alla grande giocata di Denel primo tempo che aveva portato in vantaggio l’. Al “Picco” di Lailnon mette mai in dubbio la vittoria andando sul 3-0 già nel primo tempo grazie alla rete di Zielinski e alla dopietta di Osimhen. Nella ripresa Piccoli accorcia le distanze, ma Lozano, servito da Osimhen, timbra il 4-1 definitivo. Ildi Gattuso vola per una notta alposto, in attesa delle partite di domani dell’Atalanta e del big ...

All'andata ilcalciò in porta mille volte e sbagliò l'impossibile, oggi Gattuso legittima tutto alle prime occasioni, confermando che il suoè la squadra più in forma in questo finale ...... trovando il momentaneoe la personale doppietta. La fame doriana non si placa e al 20 Di ... A disposizione : Zovko,, Malagrida, Somma, Pedicillo, Miceli, Gaggero. Allenatore : Tufano. ...Zielinski e Lozano per il poker di Gattuso L’altro grande protagonista del pomeriggio al Picco è stato come sempre Zielinski, autore del gol del vantaggio e dell’assist per il raddoppio di Osimhen. Il ...Spezia-Napoli è terminata 1-4. Gli azzurri quindi si accomodano al secondo posto in attesa delle gare di Juventus, Milan e Atalanta. Una vittoria convincente che risolleva il morale della squadra dopo ...