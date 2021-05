Napoli | il sequestro di Villa Ebe | “In questi anni solo chiacchiere”

Leggi su inews24

(Di sabato 8 maggio 2021) Siamo sulla collina di Pizzofalcone, a due passi dal Monte Echia: il luogo dove gli antichi cumani fondarono. Luogo storico per la città, anche se a vederlo non si direbbe dato che il degrado è palpabile. Uno degli esempi più lampanti èEbe: castello neogotico del 1922 progettato dall’architetto britco Lamont Young come L'articolo proviene da Inews.it.