Morta Tawny Kitaen a 59 anni | modella per i Whitesnake | recitò in Hercules e con Tom Hanks

(Di sabato 8 maggio 2021) A soli 59, molto famosa comenegli’80 e nota per le sue sue apparizioni nei video musicali dei. Aveva avuto anche una discreta carriera come attrice al cinema e in tv. In un post pubblicato l’8 maggio sul suo account Instagram è apparso il triste annuncio delle sue figlie Wynter e Raine: “Abbiamo il cuore spezzato e rattristato di annunciare la morte di nostra madre. Vogliamo solo dire grazie a tutti voi, ai suoi fan e ai suoi amici, per averle sempre mostrato un tale sostegno e amore. Le avete dato la vita ogni giorno. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre“. Secondo Variety, lanella sua casa di Newport Beach la mattina di venerdì 7 ...

Kitaen èil 7 maggio 2021 all'età di 59 anni. L'attrice e modella era noto soprattutto per aver interpretato Daianira, la moglie del protagonista di Hercules, celebre serie prodotta da Sam ...il 7 maggio nella sua casa di Newport Beach, per cause ancora non note,Kitaen , stellina sexy degli anni Ottanta, attrice e modella nota soprattutto per le sue apparizioni in numerosi ...Modella nota negli anni 80, fu protagonista dei videoclip dei Whitesnake, di cui sposò il cantante David Coverdale ...Non è però chiaro cosa abbia causato la prematura morte dell'interprete del personaggio della mitica serie tv di Sam Raimi ...