Mistero a Roma: apre il portone di casa e gli sparano (Di sabato 8 maggio 2021) Ha aperto il portone di casa ed è stato sparato, colpito al piede sinistro, apparentemente senza un motivo. E' successo nella serata di ieri a Roma, intorno alle 19.30, in via Giuseppe Cerbara. Leggi anche: Roma. Si azzuffano in strada, intervengono 13 pattuglie della polizia: due arresti e un agente contuso apre il portone di casa e viene sparato Quello avvenuto ieri sera sembra essere a tutti gli effetti un agguato. Lui, un 39enne italiano senza precedenti penali, ha prima aperto il portone, poi è stato sparato e ferito al piede sinistro da due uomini, che si sono dati alla fuga. Sul posto, allertati dalla vittima, sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato Tor Carbone: sta a loro il compito di indagare per capire cosa sia successo, ...

