Mirko: chi era il padre di Federico Rossi? come è morto? (Di sabato 8 maggio 2021) Mirko è il nome del padre di Federico Rossi, famoso cantante di grande successo che ha conquistato il pubblico. Lui oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto più famoso del sabato pomeriggio di Canale Cinque, in quanto ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più sul padre di Federico Rossi. Mirko: chi era il padre di Federico Rossi? Mirko è il nome del padre di Federico Rossi, l’uomo è venuto a mancare nel gennaio 2017, quando Federico aveva soli 23 anni. L’evento drammatico ha fortemente segnato la vita del cantante che era molto legato al padre, ed infatti a lui è ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è il nome deldi, famoso cantante di grande successo che ha conquistato il pubblico. Lui oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto più famoso del sabato pomeriggio di Canale Cinque, in quanto ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più suldi: chi era ildiè il nome deldi, l’uomo è venuto a mancare nel gennaio 2017, quandoaveva soli 23 anni. L’evento drammatico ha fortemente segnato la vita del cantante che era molto legato al, ed infatti a lui è ...

Advertising

aliidex : In pratica in questi giorni sto vivendo solo grazie Mirko Martorana, chi come me - Drogba172381242 : @maccio_mirko @FBiasin Non ho mica detto che mou sia migliore di Guardiola. Io critico il modo in cui adani si espr… - maccio_mirko : @Drogba172381242 @FBiasin Ok, forse hai la memoria corta ... Mou e Guardiola sono arrivati a Manchester lo stesso… - Anarcorvopunk77 : @maccio_mirko @FBiasin infatti per quello ti dico siamo in #Democracy tutti possono parlare di tutti dopo di che an… - mirko_ch_ : Ma chi viene in vacanza sapendo che alle 23 o a mezzanotte chiude tutto e deve tornare in hotel? ...ma soprattutto… -