(Di sabato 8 maggio 2021)- "Siamo 8 mila". E' questa secondo gli organizzatori la cifra delle persone in piazza all', alla manifestazione "Il tempo e' scaduto" adel ddl Zan, promossa dai ...

Advertising

infoitinterno : Milano, in ottomila all'Arco della Pace a sostegno del Ddl Zan - BiancaSenatore1 : In ottomila - tutti distanziati - alla manifestazione a favore del #DDLZan all'arco della pace #Milano… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ottomila

La Repubblica

E' questa secondo gli organizzatori la cifra delle persone in piazza all'Arco della Pace, alla manifestazione "Il tempo e' scaduto" a sostegno del ddl Zan, promossa dai Sentinelli di. "E' un ...Migliaia di persone (secondo gli organizzatori), oltre le aspettative, alla manifestazione ... "L'approvazione del Ddl Zan è una battaglia giusta e di progresso", scrive il sindaco diC’era anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, tra le circa ottomila persone (secondo gli organizzatori) che hanno ...Milano - “Siamo 8 mila”. E’ questa secondo gli organizzatori la cifra delle persone in piazza all’Arco della Pace, alla manifestazione “Il tempo e’ scaduto“ a sostegno del ddl Zan, promossa dai Sentin ...