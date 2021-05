Meghan Markle vince un’altra battaglia contro i tabloid britannici

(Di sabato 8 maggio 2021) Dopo aver vinto, all’inizio di quest’anno, la causa contro l’editore di The Mail on Sunday per la pubblicazione di una lettera privata che ha inviato a suo padre, Meghan Markle ottiene un’altra vittoria contro il tabloid britannico con il quale, negli ultimi due anni e mezzo, conduce una lunga battaglia legale. In un’udienza a distanza tenutasi il 5 maggio presso l’Alta Corte di Londra, un giudice ha stabilito che Meghan è l’unica titolare del copyright della lettera al centro del caso. Lettera inviata a suo padre, Thomas Markle, nell’agosto 2018, tre mesi dopo il suo matrimonio con il principe Harry. https://twitter.com/VanityFair/status/1390043452491108354

