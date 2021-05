Maurizio Costanzo durissimo su Diletta Leotta “Non avvisasse più i fotografi dei suoi spostamenti …” (Di sabato 8 maggio 2021) Diletta Leotta è sempre al centro dell’attenzione, o per qualche scatto bollente, o per i suoi flirt, veri o presunti o, ultimamente, per il suo post con il quale si lamentava in modo molto pesante per l’attenzione continua e pressante che le riservano i paparazzi e i giornalisti di gossip. Nel post Diletta Leotta diceva così: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque ... Leggi su baritalianews (Di sabato 8 maggio 2021)è sempre al centro dell’attenzione, o per qualche scatto bollente, o per iflirt, veri o presunti o, ultimamente, per il suo post con il quale si lamentava in modo molto pesante per l’attenzione continua e pressante che le riservano i paparazzi e i giornalisti di gossip. Nel postdiceva così: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; isotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque ...

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - Costanzo : Da oggi lunedì 3 maggio parte la nuova avventura radiofonica di Maurizio Costanzo che insieme a @carlottaquadri con… - Sofi15722213 : #tommasozorzi Come dice anche Maurizio Costanzo 'ognuno è libero di Amare chi gli pare! ' Sacrosanto il diritto di… - LadyNews_ : #MaurizioCostanzo e #SimonaVentura bacchettano #DilettaLeotta: 'Inizia a non avvisare i fotografi e stacca dai soci… - marscarc : Comunque qualcuno mi ha appena messo like a caso a questo quindi colgo l'occasione per spammarvi la mia fantastica… -