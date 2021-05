LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-2 finale scudetto in tempo reale (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Venezia-Schio, la presentazione di gara-2 – Venezia-Schio, il programma di gara-2 – Venezia-Schio, la cronaca di gara-1 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Reyer Venezia-Famila Schio, gara-2 scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Si torna a giocare al Palasport “Giuseppe Taliercio” di Venezia Mestre dopo la vittoria di giovedì delle orogranata di coach Giampiero Ticchi in gara-1. Nel primo atto della finalissima ( che si ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, la presentazione di-2 –, il programma di-2 –, la cronaca di-1 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di Reyer-Famila-2del campionato di Serie A1 2020-2021 di. Si torna a giocare al Palasport “Giuseppe Taliercio” diMestre dopo la vittoria di giovedì delle orogranata di coach Giampiero Ticchi in-1. Nel primo atto della finalissima ( che si ...

Advertising

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - AlessioDeRossi5 : RT @LuigiBrugnaro: Approvati i lavori di ristrutturazione della palestra 'Ex scuola De Nicola' in via Gobbi. ??Riqualificazione e messa a n… - AlessioDeRossi5 : RT @LuigiBrugnaro: ??Edilizia scolastica: abbiamo approvato i lavori di adeguamento sismico e messa a norma della #scuola primaria Tintorett… - AlessioDeRossi5 : RT @comunevenezia: #Iniziative #Sport ??Sport: fino al 10 maggio le associazioni possono proporre iniziative da svolgere in spazi all'aper… - comunevenezia : RT @LuigiBrugnaro: Ho firmato l’ordinanza per chiudere per 30 giorni l’immobile in Via Felisati diventato luogo di degrado e rischio pandem… -