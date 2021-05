Ligue 1 2020/2021: il Nantes ha voglia di salvarsi, 3-0 secco rifilato al Bordeaux (Di sabato 8 maggio 2021) Il Nantes ha sconfitto 3-0 il Bordeaux per ciò che concerne la trentaseiesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Gli uomini di Kombouaré (37 punti) ottengono una vittoria che serviva come l’ossigeno: il tris è servito da Coulibaly, un rigore di Louza e Kolo. I padroni di casa salgono così a quota 37 punti: un successo che con ogni probabilità li salva dalla retrocessione diretta, anche se Strasburgo e Lorient quartultimi sono distanti solo una lunghezza (anche se con una partita ancora da giocare). I girondini (39 punti), alla sesta sconfitta nelle ultime 7, vengono invece avvicinati in classifica: bisognerà sudarsi la salvezza nelle ultime due giornate. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ilha sconfitto 3-0 ilper ciò che concerne la trentaseiesima giornata di. Gli uomini di Kombouaré (37 punti) ottengono una vittoria che serviva come l’ossigeno: il tris è servito da Coulibaly, un rigore di Louza e Kolo. I padroni di casa salgono così a quota 37 punti: un successo che con ogni probabilità li salva dalla retrocessione diretta, anche se Strasburgo e Lorient quartultimi sono distanti solo una lunghezza (anche se con una partita ancora da giocare). I girondini (39 punti), alla sesta sconfitta nelle ultime 7, vengono invece avvicinati in classifica: bisognerà sudarsi la salvezza nelle ultime due giornate. SportFace.

Calcio: Psg, Neymar rinnova fino al 2025
Con 85 gol e 51 assist nelle sue 112 partite con il club, il numero 10 del Psg è entrato nella top ten della storia del club.Neymar Jr ha vinto finora 9 trofei con il Psg: tre titoli della Ligue 1 ...

Ligue 1 - Il Lilla espugna Lens e allunga in testa sul PSG
Highlights e gol Lens-Lille 0-3, Ligue 1 2020/2021 (VIDEO). Il video con gli highlights di Lens-Lille 0-3, match valido per la trentaseiesima giornata di Ligue 1 2020/2021.

