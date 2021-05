Libia, peschereccio “Aliseo” rientrato a Mazara del Vallo (Di sabato 8 maggio 2021) Mazara DEL Vallo (TRAPANI) (ITALPRESS) – E' giunto al porto di Mazara del Vallo, il peschereccio “Aliseo”, raggiunto dai colpi di arma dei libici. A scortarlo una motovedetta della Guardia Costiera. Grane attesa per il ritorno dei sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito. “Un pezzo della Guardia libica non rispone al Governo. Ci vuole un gran lavoro di diplomazia affinchè anche la nostra marineria nel Mediterraneo abbia la giusta sicurezza” denuncia il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, al porto accogliendo il rientro del peschereccio Aliseo. “La prossima settimana incontrerò a Roma i ministri degli Esteri e della Difesa” aggiunge il primo cittadino di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)DEL(TRAPANI) (ITALPRESS) – E' giunto al porto didel, il”, raggiunto dai colpi di arma dei libici. A scortarlo una motovedetta della Guardia Costiera. Grane attesa per il ritorno dei sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito. “Un pezzo della Guardia libica non rispone al Governo. Ci vuole un gran lavoro di diplomazia affinchè anche la nostra marineria nel Mediterraneo abbia la giusta sicurezza” denuncia il sindaco didelSalvatore Quinci, al porto accogliendo il rientro del. “La prossima settimana incontrerò a Roma i ministri degli Esteri e della Difesa” aggiunge il primo cittadino di ...

EnricoLetta : Inconcepibile quel che è accaduto oggi. Solidarietà al comandante del #peschereccio italiano e non ci si potrà acco… - Agenzia_Ansa : FLASH | Libia: peschereccio italiano mitragliato, ferito il comandante #ANSA - Agenzia_Ansa : Libia, il comandante del peschereccio Aliseo via radio: 'Sono vivo per miracolo'. Giacalone: 'Ci hanno sparato a p… - Corriere : Libia: peschereccio «Aliseo» è rientrato al porto di Mazara dopo gli spari delle autori... - Serena27711917 : RT @andreasso1951: Libia: 'Aliseo' in navigazione verso Mazara - Sicilia -Scusate la domanda che potrebbe risultare banale, MA DIMAIO NON A… -