La sfida del tempo nel palindromo di voci e corpi (Di domenica 9 maggio 2021) Quello di tornare indietro per modificare il passato è un desiderio profondamente radicato, se poi la sfida è la catastrofe ecologica sarebbe salvifico far scorrere il tempo a ritroso per riparare la situazione. La compagnia belga Ontroerend Goed l'ha fatto accadere sul palco, con lo spettacolo in prima italiana che apre il festival FOG di Triennale Milano (11-12 maggio). Are we not drawn onward to new erA è un palindromo nel titolo e nella struttura, gli attori e le attrici … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

