Juve, Real e Barça rispondono alle minacce della Uefa e rilanciano "Il progetto Superlega è necessario" (Di sabato 8 maggio 2021) Il progetto Superlega è ben lontano dall'essere abbandonato, e si prospetta una lunga guerra di nervi tra i club e la Uefa e la Fifa. Per quanto riguarda i 9 club pentiti, la Uefa ha deciso di ... Leggi su globalist (Di sabato 8 maggio 2021) Ilè ben lontano dall'essere abbandonato, e si prospetta una lunga guerra di nervi tra i club e lae la Fifa. Per quanto riguarda i 9 club pentiti, laha deciso di ...

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - TuttoMercatoWeb : Il Tirreno - Allegri vicino al Real Madrid: Perez l'ha bloccato, Max ha rifiutato la Juve - bruso71 : RT @EL10juve: Se un meccanico minacciasse Hamilton di non farlo correre, verrebbe licenziato all'istante, se un costumista vietasse a DeNir… - Paolo_Bargiggia : Anche i duri e puri cominciano a farsela un po' sotto... @juventusfc @realmadrid @FCBarcelona ?????? -