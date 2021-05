Internazionali d’Italia, il tabellone di Fabio Fognini a Roma: Nishikori all’esordio, poi tante insidie sulla strada verso Nadal (Di sabato 8 maggio 2021) Foro Italico: un luogo caro a Fabio Fognini, perché è dove ha battuto per l’unica volta in vita sua Novak Djokovic (nelle qualificazioni del 2006), dove ha sconfitto Andy Murray quando era numero 1 del mondo e dove è stato in grado di battere Dominic Thiem, con l’austriaco già sulla strada dell’essere il numero 2 sulla terra rossa. Per il ligure sorteggi intriganti e complicati insieme, già a partire dal primo. L’avversario d’esordio è infatti il giapponese Kei Nishikori, con il quale è in svantaggio per 1-2 nei precedenti. L’ultimo risale a quattro anni fa, ed erano i quarti di finale a Miami vinti dal taggiasco, che si dovette poi arrendere a Nadal. Da allora di cose ne sono successe, sia per infortuni che per altre cause, ma i due sono ancora pronti a darsi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Foro Italico: un luogo caro a, perché è dove ha battuto per l’unica volta in vita sua Novak Djokovic (nelle qualificazioni del 2006), dove ha sconfitto Andy Murray quando era numero 1 del mondo e dove è stato in grado di battere Dominic Thiem, con l’austriaco giàdell’essere il numero 2terra rossa. Per il ligure sorteggi intriganti e complicati insieme, già a partire dal primo. L’avversario d’esordio è infatti il giapponese Kei, con il quale è in svantaggio per 1-2 nei precedenti. L’ultimo risale a quattro anni fa, ed erano i quarti di finale a Miami vinti dal taggiasco, che si dovette poi arrendere a. Da allora di cose ne sono successe, sia per infortuni che per altre cause, ma i due sono ancora pronti a darsi ...

