Giorgia Meloni si commuove a Verissimo: "Mi hanno augurato di abortire: ho sofferto molto" (Di sabato 8 maggio 2021) “Ho sofferto molto quando gli haters mi hanno augurato di abortire. Da adolescente ho subito bullismo: mi chiamavano ‘cicciona’”. Giorgia Meloni si commuove nello studio di Verissimo, raccontandosi in maniera inedita a Silvia Toffanin. Nell’intervista concessa al programma del sabato pomeriggio di Canale 5, la leader di Fratelli d’Italia ripercorre l’infanzia, parlando dell’amore per la sorella e del rapporto coi genitori. “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) “Hoquando gli haters midi. Da adolescente ho subito bullismo: mi chiamavano ‘cicciona’”.sinello studio di, raccontandosi in maniera inedita a Silvia Toffanin. Nell’intervista concessa al programma del sabato pomeriggio di Canale 5, la leader di Fratelli d’Italia ripercorre l’infanzia, parlando dell’amore per la sorella e del rapporto coi genitori. “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per ...

