Gerusalemme | polizia allerta | alta tensione a Sheikh Jarrah

(Di sabato 8 maggio 2021)in. Scontri - per ora contenuti - tra manifestanti palestinesi esono in corso aquartiere a prevalenza araba di. Il luogo è da giorni ...

Scontri - per ora contenuti - tra manifestanti palestinesi e polizia sono in corso a Sheikh Jarrah quartiere a prevalenza araba di Gerusalemme. Il luogo è da giorni teatro di tensioni. 17 poliziotti sono rimasti feriti negli scontri di venerdì sera nella moschea e nei dintorni di Gerusalemme quando migliaia di palestinesi hanno affrontato diverse centinaia di agenti della polizia. Da ormai alcune settimane, dopo che fanatici coloni (illegali) israeliani si sono riversati nella parte Est di Gerusalemme (occupata militarmente da Israele) al grido di "morte agli arabi", si susseguono scontri.