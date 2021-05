Fedez risponde a Salvini: «La priorità di un politico è fare un confronto tv con un rapper? Facciamo una sfida di break dance?» (Di sabato 8 maggio 2021) «Ma scusate, ora la priorità di un politico è fare un confronto tv con un rapper? La prossima mossa? fare una sfida di break dance? Io onestamente preferisco stare a casa con la mia famiglia patatoni miei». Fedez si affida a Twitter per rispondere a Matteo Salvini che lo aveva accusato di sottrarsi a un confronto televisivo con lui sul tema del Ddl Zan. «Forse è più comodo fare un monologo e sfuggire al confronto»: le parole il leader della Lega, Matteo Salvini durante «Porta a Porta». «Fedez? Abbiamo parlato anche troppo de sto tizio. E poi sono tutte beghe a sinistra»: ha detto ancora Matteo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 maggio 2021) «Ma scusate, ora ladi ununtv con un? La prossima mossa?unadi? Io onestamente preferisco stare a casa con la mia famiglia patatoni miei».si affida a Twitter perre a Matteoche lo aveva accusato di sottrarsi a untelevisivo con lui sul tema del Ddl Zan. «Forse è più comodoun monologo e sfuggire al»: le parole il leader della Lega, Matteodurante «Porta a Porta». «? Abbiamo parlato anche troppo de sto tizio. E poi sono tutte beghe a sinistra»: ha detto ancora Matteo ...

