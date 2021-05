Ecco il vero peccato dello stato in pandemia | non accentrare

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 maggio 2021) Chiunque abbia lavorato qualche tempo su temi concernenti la protezione dei civili, in Italia o nel mondo, si è dovuto confrontare con gli effetti di eventi calamitosi del passato che spesso hanno lasciato segni indelebili del loro passaggio. L’attenta analisi di quei segni ha sempre dato importanti indicazioni su come proteggerci nel futuro in caso di nuove calamità. Studiare l’impatto, sull’ambiente e sulle persone, degli eventi naturali (piuttosto che quelli provocati dalla mano dell’uomo) è un passaggio fondamentale per comprendere cosa è successo nel corso della nostra storia, e capire perché ci siamo fatti trovare impreparati nell’affrontare quella determinata emergenza alla quale abbiamo pagato un così grande prezzo in vite umane e in beni andati perduti. In protezione civile si fa spesso ricorso alle teorie, che per semplificare definiamo darwiniane, che in estrema sintesi ci ...