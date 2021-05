Draghi spinge l’Europa sulle tutele sociali comuni (Di sabato 8 maggio 2021) «La dichiarazione non sembra essere di grande importanza ma non è così». Mario Draghi esordisce, nella sua conferenza stampa a Porto, anticipando e respingendo le critiche. Prosegue con una spiegazione dalla quale traspare l’intenzione di forzare garbatamente ma con decisione la mano. Quello che si conclude ora, con l’avvio della condivisione di un sistema di tutele sociali comune è stato un percorso lungo, avviato nel 2017 da Juncker. Frenato sin qui, fa capire il premier italiano, dal Regno Unito: «Non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 maggio 2021) «La dichiarazione non sembra essere di grande importanza ma non è così». Marioesordisce, nella sua conferenza stampa a Porto, anticipando e rendo le critiche. Prosegue con una spiegazione dalla quale traspare l’intenzione di forzare garbatamente ma con decisione la mano. Quello che si conclude ora, con l’avvio della condivisione di un sistema dicomune è stato un percorso lungo, avviato nel 2017 da Juncker. Frenato sin qui, fa capire il premier italiano, dal Regno Unito: «Non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

